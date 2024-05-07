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Объявлен актёрский состав второго сезона «Уэнсдей» — Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Тэндиве Ньютон и другие

Во втором сезоне «Уэнсдей» сыграют Стив Бушеми и Кристофер Ллойд — съёмки уже начались
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткий видеоролик со списком актёров, задействованных в съёмках продолжения популярного сериала «Уэнсдей».

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер (»Доктор Кто»), а также ряд приглашённых звёзд — в их числе Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сообщается, что съёмочный процесс уже начался — ранее Netflix планировал, что этот этап работы над продолжением займёт около полугода. Дата релиза пока неизвестна — вероятно, зрители увидят второй сезон «Уэнсдей» только в середине или в конце 2025 года.

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