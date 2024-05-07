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Microsoft закрыли 4 игровые студии — среди них авторы Prey, The Evil Within и Hi-Fi Rush

Microsoft приняла решение закрыть сразу четыре крупных игровых студии — об этом сообщает IGN. Некоторые из подразделений уже подтвердили, что прекращают работу.

Речь идёт о студиях Tango Gameworks (создатели серии The Evil Within, Ghostwire: Tokyo и Hi-Fi Rush), Arkane Austin (Redfall, Prey, совместная разработка Dishonored), а также Alpha Dog Studios и Roundhouse Games.

Авторы Hi-Fi Rush уже подтвердили закрытие студии.

Спасибо всем, кто исследовал созданные нами миры. Hi-Fi Rush, как и предыдущие игры Tango Gameworks, останутся доступными, и в них можно будет поиграть везде, где они есть сегодня.

Студия Arkane также подтвердила закрытие своего подразделения в Остине. Отмечается, что покупатели премиального издания Redfall получат компенсацию, потому что теперь работа над игрой окончательно остановлена.

Фото: Arcane

В начале этого года капитализация Microsoft впервые превысила объём в $ 3 трлн.