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Анонсирован новый iPad Pro OLED: первое устройство Apple на чипе M4

Анонсирован новый iPad Pro OLED: первое устройство Apple на чипе M4
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На презентации Let Loose компания Apple представила новую линейку iPad Pro, главной особенностью которой станет новейший процессор M4. Чип примерно в полтора раза мощнее M2, на котором работают прошлые iPad Pro. 13-дюймовое устройство поступит в продажу 15 мая по цене от $ 999 (около 91 000 рублей).

Особенности процессора M4

Особенности процессора M4

Фото: Apple

Помимо новейшего и очень мощного чипа, новый iPad Pro может похвастаться OLED-экраном с настоящим чёрным цветом и пиковой яркостью в 1500 нит. Кроме того, корпус гаджета стал самым тонким в истории Apple, составляя всего 5,3 мм. В компании также разработали технологию Tandem OLED Display, позволяющую объединить два OLED-дисплея в один большой экран.

На той же презентации Apple представила бюджетную линейку iPad Air с чипом M2 и привычным дисплеем по технологии Liquid Retina.

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