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В Госдуму внесли законопроект о «социально значимых фильмах»

В Госдуму внесли законопроект о «социально значимых фильмах»
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На рассмотрение Государственной Думы РФ был внесён законопроект, который предлагает ввести понятие «социально значимый фильм» в уже существующий закон о господдержке кинематографа в России.

Авторы инициативы предлагают относить к новой категории отечественные фильмы (в том числе документальные и мультфильмы), которые «соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям» и «отражают наиболее важные достижения» в различных областях, связанных с историей, патриотизмом и служением Отечеству…

Предполагается, что социально значимые фильмы будут получать государственную поддержку. Какие именно ленты будут попадать в список, будет определять некий экспертный совет — кто туда войдёт, пока не определено.

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