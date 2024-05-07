Вышел новый трейлер мультфильма «Гадкий я 4» — премьера 3 июля

Студии Illumination и Universal Pictures представили новый трейлер мультфильма «Гадкий я 4». Премьера четвёртой части знаменитой анимационной франшизы состоится 3 июля. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Illumination.

Мультфильм «Гадкий я 4» расскажет о том, как главный герой будет вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает отца.

Стив Карелл («Офис») вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг («Марсианин») подарила голос Люси Уайлд, а главного злодея сыграл комик Уилл Феррелл («Барби»).