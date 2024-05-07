Новый iPad Pro сильно подорожал по сравнению с прошлой версией

Apple объявила цены на новую версию своего планшета iPad Pro — оказалось, что про-версия устройства резко подорожала по сравнению с прошлым вариантом.

Так, iPad Pro с экраном диагональю 11 дюймов обойдётся в $ 999 вместо $ 799. А стоимость версии на 13 дюймов составляет $ 1299 — это тоже на 200 долларов дороже, чем раньше.

Новый IPad Pro получил OLED-экран, а также стал первым устройством Apple на новом процессоре M4 — утверждается, что он примерно в полтора раза мощнее, чем M2.

Помимо очень мощного чипа, планшет может похвастаться пиковой яркостью в 1500 нит и самым тонким корпусом гаджета в истории Apple — он составляет всего 5,3 мм. Также компания представила новую бюджетную линейку iPad Air.