Xbox представила серию беспроводных геймпадов в пламенном стиле

Компания Microsoft анонсировала беспроводной геймпад для Xbox Fire Vapor Special Edition с обновлённым дизайном — за основу взят узор пламени, уникальный для каждого контроллера.

Всего версий будет четыре — оранжевый, сиреневый, зелёный и синий. Приобрести один из таких геймпадов можно в Microsoft Store.

Фото: Xbox

Ранее появился контроллер Xbox в стилистике «Дюны» Дени Вильнёва. Помимо самого геймпада, в набор вошли консоль, подставка в виде орнитоптера и держатель для контроллера с эффектом «парения» над землёй. Такой сет получил победитель конкурса, в продаже набор так и не появился.

В феврале этого года также появлялась информация, что Microsoft планирует полностью запретить использование на консолях Xbox неофициальных геймпадов.