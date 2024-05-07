«Фонд кино» поддержит 15 фильмов — среди них «Чебурашка 2», «Буратино» и «Горыныч
«Фонд кино» завершил процедуру отбора фильмов от компаний-лидеров отечественного производства, которым планируется оказать поддержку.
В список вошли 15 предстоящих проектов: среди них продолжение «Чебурашки», новая экранизация «Буратино», а также сказки «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Горыныч».
Весь список фильмов, которые получат поддержку от «Фонда кино»:
- «Бейрут»
- «Битва моторов»
- «Буратино»
- «В списках не значился»
- «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма»
- «Горыныч»
- «Девятая планета»
- «Королева Анна»
- «Космическая собака Лида»
- «Первый на Олимпе»
- «Пропасть»
- «Пророк. История Александра Пушкина»
- «Рождение империи»
- «Руки вверх»
- «Чебурашка 2».
При этом, к примеру, в список не попал «Холоп 3», хотя авторы подавали заявку.
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