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В Рыцаре семи королевств будет шесть серий — приквел Игры престолов поставит режиссёр Чёрного зеркала

В сериале «Рыцарь семи королевств», приквеле «Игры престолов», будет шесть эпизодов
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Издание The Hollywood Reporter поделилось новыми деталями сериала «Рыцаря Семи королевств» — приквела «Игры престолов». Как оказалось, в HBO отказались от подзаголовка «Межевой рыцарь», который присутствовал в оригинальном произведении Джорджа Мартина.

Всего в первом сезоне сериала будет шесть эпизодов — сразу три серии поставит Оуэн Харрис, он же выступит и продюсером шоу. Харрис больше всего известен по «Чёрному зеркалу», для которого он срежиссировал эпизоды «Сан-Джуниперо» и «Я скоро вернусь». Если первый сезон окажется успешным, то сериал получит продолжение.

Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала. Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.

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