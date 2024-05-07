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TikTok подал в суд на правительство США из-за закона о блокировке приложения

TikTok подал в суд на правительство США из-за закона о блокировке приложения
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Руководители TikTok приняли решение подать иск в суд на правительство США. Поводом стал недавно принятый закон, приближающий блокировку приложения в Штатах.

В заявлении TikTok отмечается, что Конгресс принял беспрецедентный шаг, который противоречит Конституции США.

Нет сомнений: закон приведёт к закрытию TikTok 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 млн американцев, которые используют платформу для общения способом, который невозможно воспроизвести где-либо ещё.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в стране — у компании есть девять месяцев, чтобы продать сервис американской компании. В свою очередь, TikTok заявляет, что принудительная продажа невозможна.

С конца апреля TikTok также частично восстановил свою работу в России.

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