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OpenAI представила способ определения изображений, созданных с помощью нейросети

OpenAI представила способ определения изображений, созданных с помощью нейросети
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Компания OpenAI создала инструмент, который позволяет точно определить, какие изображения создал искусственный интеллект, а какие — человек. Об этом сообщает «Уолл-стрит джорнэл».

Пока инструмент проходит внутреннее тестирование, но уже может с точностью до 98% определить изображения, сгенерированные при помощи DALL-E 3. Но это касается только картинок, которые после создания ИИ дополнительно не обрабатывались.

Система не так успешно работает, если созданную ИИ картинку обрезать или отредактировать каким-то другим способом. В OpenAI собираются привлечь сторонних тестеров, чтобы повысить эффективность работы инструментария.

Ранее на YouTube начали помечать ролики, созданные при помощи нейросетей.

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На YouTube появилась пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей
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