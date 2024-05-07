Google представила смартфон Pixel 8a с нейросетью Gemini и семилетней поддержкой

Компания Google анонсировала свой новый смартфон — Pixel 8a. Гаджет будет получать обновления до новых версий Android в течение семи лет, а его продажи стартуют уже 14 мая по цене от $ 499 (около 45 000 рублей).

Видео доступно на YouTube-канале Made by Google. Права на видео принадлежат Google.

Pixel 8a оснащён 6,1 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080х2400 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Tensor G3 и 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 4500 мАч. Основная камера получила двойной модуль: основной на 64 Мп с поддержкой стабилизации и широкоугольный на 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило стандартные 13 Мп.

Главной особенностью смартфона стала предустановленная нейросеть Gemini Nano. ИИ в том числе поддерживает поиск по выделенному на фото объекту, звуковые эмодзи, поиск информации при помощи жестов и другие функции.