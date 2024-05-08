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«Падение империи» стало вторым фильмом A24, заработавшим $ 100 млн

«Падение империи» стало вторым фильмом A24, заработавшим $ 100 млн
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Фильм Алекса Гарленда «Падение империи» заработал во всём мире $ 104 млн. Эта лента стала второй у A24, которая смогла собрать такую кассу.

Первое место до сих пор занимает картина «Всё везде и сразу» — она собрала в мире $ 144 млн. Теперь «Падение империи» может попытаться обогнать «Всё везде и сразу», но этого вряд ли получится достичь.

Картина рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма также выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).

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