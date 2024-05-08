«Ему не стоит играть хороших парней»: кинокритик Шпагин — про Филиппа Киркорова

В беседе с изданием News.ru кинокритик и журналист Александр Шпагин высказался по поводу ролей Филиппа Киркорова в кино. По мнению Шпагина, он не может играть в лентах положительных персонажей, потому что они ему не идут.

В образе Киркорова в последних лентах появилась излишняя манерность, однако общее впечатление о звезде сложилось положительное.

Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актёр. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень манерно. Важно ещё то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идёт.

Ранее стало известно, что Киркоров сыграет в новом фильме главную роль.