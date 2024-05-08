Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

О создании «Рокки» с Сильвестром Сталлоне снимут художественный фильм

О создании «Рокки» с Сильвестром Сталлоне снимут художественный фильм
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что о создании ленты «Рокки» снимут художественный фильм I Play Rocky. По идее, нас ждёт экранизация того, как именно Сильвестр Сталлоне решил сыграть в собственной картине.

Сюжет ленты расскажет про то, как актёр с частично парализованным лицом и дефектом речи пишет сценарий, который хочет купить крупная киностудия, но он отказывается продавать его, если не получит главную роль. Отказываясь от денег, которые бы изменили его жизнь, вместо этого он работает за крохотный гонорар, чтобы снять фильм с самим собой в главной роли. После выпуска картина становится крупнейшим кассовым хитом 1976 года, получив 10 номинаций на «Оскар» и победу в номинации «Лучший фильм».

Режиссёром ленты станет Питер Фаррелли, работавший над лентами «Тупой и ещё тупее» и «Зелёная книга». Сценарий напишет Питер Гэмбл. Кто сыграет главную роль, не сообщается.

Материалы по теме
«Тень Чикатило» чрезвычайно популярна, но стоит ли смотреть сериал?
«Тень Чикатило» чрезвычайно популярна, но стоит ли смотреть сериал?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android