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«Мы покажем нечто иное»: Шон Леви — о «Дэдпуле 3» в рамках новой стратегии Disney

«Мы покажем нечто иное»: Шон Леви — о «Дэдпуле 3» в рамках новой стратегии Disney
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Вчера руководитель компании The Walt Disney Company Боб Айгер рассказал о сокращении темпов развития кинематографической вселенной Marvel. Теперь компания будет выпускать максимум три фильма и два сериала каждый год.

На новое видение Disney отреагировал режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви. По его словам, вряд ли сейчас есть люди, которые не знают, что последние фильмы Marvel Studios получились провальными. Он надеется, что «Дэдпул 3» исправит ситуацию.

Вам нужно жить под камнем, чтобы не знать, что последние несколько фильмов Marvel не смогли зажечь мир так, как это сделали другие ленты ранее. Мы действительно пришли в интересное время. И мы определённо покажем нечто иное. Имеет ли это мессианские масштабы, время покажет.

«Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях выйдет в прокат 26 июля.

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