Продажи новых iPad начнутся в России одновременно со всем миром

Вчера на презентации Apple представила новый iPad Pro OLED и новое поколение iPad Air. По данным источников газеты «Известия», гаджеты начнут продаваться в России с 14 мая, одновременно со всем миром.

Источники сообщили, что цена за устройство может достигать 500 тыс. рублей, однако со временем она будет опускаться примерно до 200 тыс. рублей.

В самый первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс. рублей, на второй-третий день цена опустится до 300–350 тыс. рублей, далее будет плавное снижение до 200 тыс., а потом спрос стабилизируется.

По информации «Ведомостей», официально ввезённые новые iPad придут на российский рынок примерно через месяц после анонса компании, а те, что появятся в стране сразу, реализуют через параллельный импорт.