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Марк Уолберг и Холли Берри — на кадрах комедийного боевика «Союз»

Марк Уолберг и Холли Берри — на кадрах комедийного боевика «Союз»
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Издание Entertainment Weekly поделилось несколькими кадрами комедийного боевика «Союз». На них можно увидеть исполнителей главных ролей: Марка Уолберга, Холли Берри и Дж.К. Симмонса.

Сюжет ленты расскажет о том, как строитель Майк встречает свою школьную любовь Роксану, которая рассказывает ему о своей жизни. Она спецагент, который выполняет опасную миссию. Роксана заручается помощью Майка.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сам Уолберг описал Майка как «рабочий вариант Джеймса Бонда». Отличие в том, что персонаж Уолберга никак не связан со шпионскими делами в начале фильма и живёт обычной жизнью.

Ленту снял Джулиан Фарино, работавший над сериалами «Красавцы» и «Как преуспеть в Америке».

Фильм «Союз» выйдет на Netflix 16 августа.

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