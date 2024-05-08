Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет гоночный экшен, основанный на машинках Matchbox

Издание Deadline сообщило, что режиссёр фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Сэм Харгрейв поставит картину, основанную на культовой серии игрушечных машинок Matchbox. По духу проект будет гоночным экшеном.

Работать с Харгрейвом над фильмом будут кинокомпании Skydance и Mattel Films. Сценарий напишут Джонатан Троппер и Дэвид Коггшолл. Никаких деталей ленты нет, как и информации об актёрском составе.

Культовый бренд Matchbox был изобретён в 1953 году автолюбителем Джеком Оделлом. Он хотел решить проблему своей дочери, которой разрешалось брать игрушку в школу, только если она была достаточно маленькой, чтобы поместиться в спичечный коробок. В итоге одноклассники, увидевшие работу Джека, назвали её Matchbox Car — так и зародился бренд.