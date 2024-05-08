Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет гоночный экшен, основанный на машинках Matchbox

Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет гоночный экшен, основанный на машинках Matchbox
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что режиссёр фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Сэм Харгрейв поставит картину, основанную на культовой серии игрушечных машинок Matchbox. По духу проект будет гоночным экшеном.

Работать с Харгрейвом над фильмом будут кинокомпании Skydance и Mattel Films. Сценарий напишут Джонатан Троппер и Дэвид Коггшолл. Никаких деталей ленты нет, как и информации об актёрском составе.

Культовый бренд Matchbox был изобретён в 1953 году автолюбителем Джеком Оделлом. Он хотел решить проблему своей дочери, которой разрешалось брать игрушку в школу, только если она была достаточно маленькой, чтобы поместиться в спичечный коробок. В итоге одноклассники, увидевшие работу Джека, назвали её Matchbox Car — так и зародился бренд.

Материалы по теме
«Тень Чикатило» чрезвычайно популярна, но стоит ли смотреть сериал?
«Тень Чикатило» чрезвычайно популярна, но стоит ли смотреть сериал?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android