Режиссёр «Дылды» Кантемир Балагов скоро начнёт снимать свой первый англоязычный фильм

По данным издания Deadline, российский режиссёр Кантемир Балагов, снявший «Дылду», готовится к съёмкам своего первого англоязычного фильма под названием Butterfly Jam. Производство стартует в этом году, но точной даты пока нет. Кастинг всё ещё ведётся.

Фильм, основанный на сценарии Балагова, действие которого происходит в сплочённом сообществе черкесских иммигрантов в США, расскажет о сложных отношениях между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего отца качествами, которыми тот на самом деле не обладает.

Исполнительными продюсерами картины выступят Майкл Куписк из AR Content, Полин Лами из Why Not Productions и Ливия Ван дер Стаай из Goodfellas.

Дату выхода картины всё ещё не оглашали публично.