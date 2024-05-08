Умер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов»

Издание Fox News сообщило о смерти актёра Иэна Гелдера, сыгравшего Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Мужчина ушёл из жизни в 74 года из-за рака желчных притоков.

Представитель актёра прокомментировал его смерть изданию Fox New.

Он был прекрасным мужчиной и прекрасным актёром. Его коллегам и всем тем, кто его любил, будет очень его не хватать.

Артист также снимался в сериалах «Доктор Кто», «Большой куш», Fifteen-Love, «Катастрофа», «Отец Браун», «Эдвард Седьмой» и «Тёмные начала». Гелдер появился в фильме «Судья Рампол» в роли сына лектора университета Рампола.

Он также сыграл множество ролей на сцене. С мая по июль 2014 года он играл Марка Андроника, брата Тита, в пьесе «Тит Андроник» 2006 года в Шекспировском театре «Глобус».