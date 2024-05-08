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На Apple TV+ состоялась премьера фантастического сериала «Тёмная материя»

На Apple TV+ состоялась премьера фантастического сериала «Тёмная материя»
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8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Первые два эпизода уже можно посмотреть с русскими субтитрами — остальные серии будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 26 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Тёмная материя» — это новый флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Шоу рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), Дженнифер Коннелли («Топ Ган: Мэверик») и Алиси Брага («Я — легенда»). Шоураннером проекта выступил автор оригинального романа Блейк Крауч.

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