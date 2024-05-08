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Лента «Виды доброты» с Эммой Стоун будет фильмом только для взрослых

Лента «Виды доброты» с Эммой Стоун будет фильмом только для взрослых
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Американская киноассоциация выдала возрастной рейтинг «Видам доброты» — новому совместному проекту двукратной обладательницы премии «Оскар» Эммы Стоун и постановщика Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). Картину можно будет посмотреть лицам старше 17 лет — такой высокий рейтинг лента получила из-за сцен насилия, обилия наготы, сексуальных эпизодов и нецензурной лексики.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо («Маяк»), Маргарет Куэлли («Однажды в Голливуде»), Джо Алвин («Разговоры с друзьями») и Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»). Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале во второй половине мая.

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