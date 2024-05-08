Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый геймплей Assassin's Creed Red про Японию покажут в июне — инсайдер

Первый геймплей Assassin's Creed Red про Японию покажут в июне — инсайдер
Комментарии

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую заметку об Assassin's Creed Red — следующей крупной части знаменитой серии о противостоянии ассасинов и тамплиеров. По его данным, игру покажут на презентации Ubisoft Forward, которая пройдёт уже 10 июня. Тогда же авторы раскроют финальное название проекта и назовут дату выхода.

При этом Red не просто покажут, но и дадут поиграть представителям прессы и блогерам на фестивале Summer Game Fest 2024. Своими впечатлениями они смогут поделиться 12 июня, опубликовав в том числе кадры игрового процесса.

Хендерсон также подтвердил, что релиз Assassin's Creed Red намечен на осень 2024 года. При этом Ubisoft может перенести игру, если разработчики столкнутся с непредвиденными осложнениями.

Материалы по теме
Система поселений и боёвка из Valhalla — новые детали Assassin's Creed Red
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android