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Издатель Manor Lords не планирует быстро расширять штат для ускорения разработки игры

Издатель Manor Lords не планирует быстро расширять штат для ускорения разработки игры
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26 апреля в раннем доступе Steam вышла Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия с баталиями в духе Total War от разработчиков из студии Slavic Magic. За разработку Manor Lords по большей части отвечал один человек — Грег Стичен — лишь изредка обращаясь к помощи фрилансеров.

Учитывая статус раннего доступа, многие элементы в Manor Lords всё ещё находятся на стадии разработки, на что обратили внимание многие геймеры. Они потребовали, чтобы Стичен создал полноценную команду и начал выпускать патчи как можно скорее, чтобы ускорить производство.

Это предложение не оценили в Hooded Horse, издателе стратегии. Как рассказал глава компании Тим Бендер, рост студии должен происходить постепенно — не нарушая устоявшиеся рабочие процессы основного разработчика. Топ-менеджер отметил, что игроки всегда будут недовольны скоростью работы над Manor Lords, даже если патчи будут выходить очень часто.

Спустя почти две недели после релиза для Manor Lords всё ещё не вышло ни одного апдейта. Грег Стичен отметил, что работает над первым обновлением, которое должно устранить самые критичные баги.

Наш обзор игры в раннем доступе
Manor Lords уже стала главной градостроительной стратегией в мире. Обзор раннего доступа
Видео
Manor Lords уже стала главной градостроительной стратегией в мире. Обзор раннего доступа
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