Новые iPad Pro OLED и iPad Air всё ещё держат заряд до 10 часов

7 мая Apple представила новые поколения своих планшетов — iPad Air 2024 и iPad Pro OLED с процессором M4. Гаджеты поступят в продажу уже 15 мая и доберутся в том числе и до России.

Как обратило внимание издание MacRumors, новые планшеты Apple не смогут похвастаться улучшенной автономностью. Даже современнейший iPad с OLED-экраном на новом чипе M4 сможет работать около 10 часов при веб-сёрфинге по Wi-Fi или просмотре видео, а при использовании сотовой сети время работы составит около 9 часов.

Такая же ситуация и с обычным iPad Air — им можно будет пользоваться без подзарядки примерно 10 часов по Wi-Fi и 9 часов с сигналом сотовой сети. Судя по всему, Apple решила пожертвовать автономностью в том числе ради самого тонкого корпуса в истории компании.