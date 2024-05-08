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Президент Франции Макрон не поддержал Жерара Депардье после ареста актёра

На прошлой неделе французская полиция арестовала актёра Жерара Депардье в Париже из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Ранее артист уже неоднократно попадал в скандалы на подобной почве.

Год назад, когда Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах, произошедшее прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Многие тогда восприняли слова лидера так, будто он выразил поддержку актёру.

Однако после недавнего ареста Жерара Депардье президент Франции дал новое интервью, в котором заявил, что его слова были восприняты неверно.

Я просто хочу уважения к нашим принципам, таким как презумпция невиновности. Эти же самые принципы позволят в октябре правосудию восторжествовать [в этом месяце пройдёт суд над Депардье по делу о сексуальных домогательствах].

Сам Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес.