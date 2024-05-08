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Генри Кавилл и Эйса Гонсалес — на новых кадрах из «Министерства неджентльменских дел»

Генри Кавилл и Эйса Гонсалес — на новых кадрах из «Министерства неджентльменских дел»
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На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала целую кипу новых кадров из боевика «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. На них показаны персонажи актёров Генри Кавилла, Эйсы Гонсалес и Алана Ритчсона.

События картины разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

«Министерство неджентльменских дел» выйдет в российских кинотеатрах уже 13 мая. Премьера ленты в мировом прокате состоялась ещё в апреле.

Новые кадры из ленты

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

Фото: LIONSGATE

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