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Анонсированы смарт-часы Huawei Watch Fit 3 с AMOLED-дисплеем и защитой от воды

Анонсированы смарт-часы Huawei Watch Fit 3 с AMOLED-дисплеем и защитой от воды
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Компания Huawei анонсировала новую модель своих смарт-часов — она получила название Watch Fit 3. Производитель оценил устройство в € 159 (~ 15,5 тыс. рублей).

Фото: Huawei

Huawei Watch Fit 3 обладают квадратным AMOLED-экраном с диагональю 1,82 дюйма, HD-разрешением и максимальной яркостью в 1500 нит. Ко всему прочему в смарт-часах предусмотрено множество функций для мониторинга состояния здоровья: определяется частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, уровень стресса, оценка дыхания во время сна, уровень кислорода в крови и так далее.

Также отмечается, что девайс способен беспрерывно проработать вплоть до 10 дней — на его зарядку уходит около часа. Ещё Huawei Watch Fit 3 оснащены водонепроницаемостью классом 5 АТМ: с часами можно плавать, но не глубоко нырять.

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