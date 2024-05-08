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Комментатор GoodW1N рассказал о главных интригах сегодняшнего дня ESL Pro League по CS 2

Кастер Константин GoodW1N Андрейченко, который освещает глобальный турнир ESL Pro League S19 по CS 2 на русском языке, рассказал «Чемпионату» о матчах сегодняшего игрового дня.

Комментатор Okko Кибер отметил, что параллельно пройдут два матча с участием популярных в нашем регионе команд.

NAVI против FaZe – однозначно главный матч! Реванш за финал мэйджора – это то, что необходимо всем ценителям CS этим вечером. Но у этого матча серьёзная конкуренция – Virtus.pro vs The MongolZ буквально заставит СНГ-комьюнити разрываться между трансляциями. Схватка будет насыщенной!

При этом GoodW1N отдельно выделяет другую серию, которая начнётся чуть раньше — в 17:15.

И всё же меня интересует игра Liquid vs FlyQuest. «Жидкие» выбрались в плей-офф крупнейшего турнира и стараются играть структурнее и качественнее, но и набравшие форму FlyQuest заставляют поверить в себя. Это будет конкурентная игра.

Все матчи ESL Pro League S19 в прямом эфире показывает Okko. Также на сервисе можно увидеть записи всех игр.

Ранее турнир покинула российская BetBoom Team, уступив FlyQuest.