Представлены бюджетные смартфоны ZTE Axon 60 и 60 Lite с аналогом Dynamic Island от iPhone

На этой неделе компания ZTE представила два новых бюджетных смартфона — Axon 60 и 60 Lite. Вместе с ранее анонсированным флагманом Axon 60 Ultra устройства станут частью одной линейки.

Модель ZTE Axon 60 получит 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, а Axon 60 Lite — 6,6-дюймовый LCD-дисплей с точно таким же разрешением. Ко всему прочему обе версии обладают «живым островом» (Live Island) в верхней части дисплея, который отображает уведомления и другую информацию — это аналог Dynamic Island у последних iPhone.

Фото: ZTE

Что касается производительности, то ZTE Axon 60 работает на SoC Unisoc T616, а Axon 60 Lite — на SoC Unisoc T606. Также оба девайса оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч и задней камерой с разрешением 50 Мп.

Стоимость первой модели составит $ 219 (~ 20 тыс. рублей), а вторая обойдётся дешевле — в $ 177 (~ 16,1 тыс. рублей).