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Владимир Путин предложил создать в России рычаги контроля за сферой видеоигр

Владимир Путин предложил создать в России рычаги контроля за сферой видеоигр
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8 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Одна из частей документа касается и сферы видеоигр.

В ней Путин предложил создать в стране рычаги государственного и общественного контроля за распространением игр, которые могут «искажать представление о событиях в истории России и мира». О каких именно рычагах контроля идёт речь, в тексте не раскрывается.

Напомним, за последние несколько лет президент страны уже не первый раз предлагает усилить контроль над рынком видеоигр. К примеру, в октябре прошлого года Путин заявил, что серверы онлайн-игр, которые доступны в РФ, должны размещаться на территории России.

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