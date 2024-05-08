Samsung представила премиум-телевизор с 114-дюймовым экраном за 12 млн рублей

Недавно корейская компания Samsung выпустила в продажу телевизор с 114-дюймовым micro-LED-экраном. Производитель описывает новинку как «ультра-премиум» устройство. Данные слова идеально описывают телевизор, поскольку его стоимость составила $ 132 тыс. (~ 12 млн рублей).

Фото: Samsung

Также отмечается, что это самый большой телевизор с micro-LED-дисплеем за всю историю. Данная модель полностью защищена от выгорания экрана, а также передаёт самые яркие цвета.

Ко всему прочему, за покупку устройства Samsung приложит сразу три бонуса: второй телевизор Neo QLED QND900 с диагональю 85 дюймов в подарок, скидку на саундбар JBL L100 MK2 и купон на проживание в отеле Signiel Seoul в Сеуле на сумму в $ 2200.

На данный момент «ультра-премиум» телевизор доступен для покупки только в Южной Корее в официальном магазине Samsung.