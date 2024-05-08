Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Samsung представила премиум-телевизор с 114-дюймовым экраном за 12 млн рублей

Samsung представила премиум-телевизор с 114-дюймовым экраном за 12 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно корейская компания Samsung выпустила в продажу телевизор с 114-дюймовым micro-LED-экраном. Производитель описывает новинку как «ультра-премиум» устройство. Данные слова идеально описывают телевизор, поскольку его стоимость составила $ 132 тыс. (~ 12 млн рублей).

Фото: Samsung

Также отмечается, что это самый большой телевизор с micro-LED-дисплеем за всю историю. Данная модель полностью защищена от выгорания экрана, а также передаёт самые яркие цвета.

Ко всему прочему, за покупку устройства Samsung приложит сразу три бонуса: второй телевизор Neo QLED QND900 с диагональю 85 дюймов в подарок, скидку на саундбар JBL L100 MK2 и купон на проживание в отеле Signiel Seoul в Сеуле на сумму в $ 2200.

На данный момент «ультра-премиум» телевизор доступен для покупки только в Южной Корее в официальном магазине Samsung.

Материалы по теме
Фото
Анонсированы смарт-часы Huawei Watch Fit 3 с AMOLED-дисплеем и защитой от воды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android