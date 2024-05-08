Минкульт отказался выпускать фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в России

Министерство культуры России отказалось выдавать картине «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом прокатное удостоверение. Запретить показ фильма в стране предложил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин — именно он написал донос на ленту.
По мнению Бородина, все создатели картины занимают «антироссийскую позицию», а Иван Ургант — вовсе «русофоб». Поэтому чиновник считает, что прокат ленты в кинотеатрах России недопустим.
«Во сне ты горько плакал» — драматическая картина, поставленная по мотивам одноимённого рассказа советского писателя Юрия Казакова. Лента рассказывает лирическую историю отца, который обращается к своему сыну.
Закрытая премьера «Во сне ты горько плакал» прошла в Москве 7 апреля.