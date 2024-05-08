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Эдриан Броуди и Винс Вон сыграют в триллере от режиссёра «Костяного томагавка»

Эдриан Броуди и Винс Вон сыграют в триллере от режиссёра «Костяного томагавка»
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Журналисты издания Variety сообщили, что Эдриан Броуди («Учитель на замену») и Винс Вон («Драка в блоке 99») сыграют в новом фильме режиссёра С. Крэйга Залера — ранее он выпустил «Костяной томагавк» и «Закатать в асфальт». Будущей лентой постановщика станет триллер The Bookie & the Bruiser.

Главными героями ленты выступят два ветерана Второй мировой войны, которые не могут приспособиться к мирной жизни и в 1959 году в Нью-Йорке решают открыть букмекерскую контору. Однако бизнес друзей оказывается в центре конфликта между ирландскими бандитами и итальянской мафией.

Съёмки The Bookie & the Bruiser стартуют этой осенью. Полный актёрский состав, сроки и дата выхода грядущей картины пока не раскрываются.

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