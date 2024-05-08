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Вышел новый трейлер фильма «Смерч» — ремейка ленты 1996 года

Вышел новый трейлер фильма «Смерч» — ремейка ленты 1996 года
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Кинокомпания Universal Pictures представила уже второй трейлер фильма-катастрофы «Смерч». Премьера ленты о масштабных последствиях природного явления выйдет в кинотеатрах по всему миру 19 июля — в странах СНГ картина получила название «Смерч 2».

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Смерч» выступит ремейком оригинальной картины 1996 года. Фильм расскажет о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть, а затем попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в фильме исполнили Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

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