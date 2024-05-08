Фанаты нашли ссылки на скриншоты из GTA 6 — они могут быть взяты из следующего трейлера

Создатель бота gta vi when сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что впервые за 751 день компания Rockstar Games обновила программный интерфейс своего сайта. После этого в коде появилось больше упоминаний GTA 6, включая ссылки на возможные скриншоты игры, однако открыть их пока не удаётся.

Фото: gta vi when/X (ранее Twitter)

Отмечается, что в коде сайта появились ссылки на четыре изображения из папки screens. Фанаты предположили, что таким образом Rockstar Games готовится к новому показу игры. К примеру, в ближайшее время разработчики могут опубликовать второй трейлер GTA 6, а будущие скриншоты, ссылки на которые были найдены, могут быть взяты именно из него.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК.