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Вышел дублированный трейлер детектива «Обитель лжи» — премьера 9 мая

Вышел дублированный трейлер детектива «Обитель лжи» — премьера 9 мая
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На этой неделе вышел дублированный трейлер детектива «Обитель лжи». Из него стало известно, что премьера картины в кинотеатрах России состоится уже 9 мая. Режиссёром ленты выступил Мэттью Торонто.

Видео доступно на YouTube-канале TV Series movies. Права на видео принадлежат Filmstreet Productions.

Согласно синопсису, после смерти мужа, который был убит при загадочных обстоятельствах, Уитни решает уединиться в доме своей покойной бабушки на озере. Супруг оставил неожиданное завещание, и ей начинают открываться страшные тайны, связанные с его прошлым.

В актёрский состав фильма вошли Катерина Эйхенбергер, Кольт Праттс, Харпер Наваро, Джуди МакМиллан, Линдсэй Корман, Риб Хиллис, Аарика Трабона, Кит Дуглас, Джинджер Гилмартин, Пол Диаз и другие.

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