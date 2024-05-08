RAMZES666 может перейти в Tundra Esports — инсайдеры

25-летний российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв может сменить роль и перейти в европейскую команду Tundra Esports по Dota 2. Об этом сегодня, 8 мач, сообщили несколько инсайдеров.

Сам игрок сегодня заявил, что больше не будет играть за L1ga Team. Кроме того, на стриме Роман сказал, что не хочет играть на первой позиции — последние игры он чаще проводит на оффлейне.

Наверное, вы меня вряд ли больше увидите на керри. Я уже старый, зачем мне играть на этой роли?

Сейчас третья позиция в Tundra Esports свободна. В последнее время на оффлейне за коллектив выступал Tobi, но в начале мая появились слухи, что он покинул команду.

Возможный состав Tundra Esports по Dota 2: