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«Возвращение к корням»: критики довольны лентой «Королевство планеты обезьян»

«Возвращение к корням»: критики довольны лентой «Королевство планеты обезьян»
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10 мая в мировом прокате состоится премьера фильма «Королевство планеты обезьян». Первые критики уже успели ознакомиться с картиной и поделиться своими впечатлениями от увиденного. События новой части развернутся через несколько поколений после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом.

Фото: Rotten Tomatoes

На агрегаторе Rotten Tomatoes лента «Королевство планеты обезьян» получила 86% «свежести» на основе 46 рецензий.

Фото: Metacritic

Однако на Metacritic у фильма всё не так хорошо — он получил только 67 баллов из 100. Среди достоинств критики выделили потрясающие визуальные эффекты, отличную актёрскую игру Оуэна Тига, захватывающий темп истории и классную атмосферу.

Некоторые отзывы критиков на фильм

Это мощное продолжение франшизы, столь же эмоционально увлекательное, как и визуально впечатляющее.
Лента отвечает большинству требований давних фанатов франшизы и будет понятна новичкам, поскольку это отдельная история, которая в основном сама всё объясняет.
Невероятные визуальные эффекты и блестящее повествование делают этот блокбастер одним из лучших фильмов года.
Картина крайне поверхностная, поскольку ей не хватает той глубины сюжета и персонажей, которые были присущи фильмам Ривза. Однако лента прекрасно работает как замечательный блокбастер со зрелищными визуальными эффектами и рядом хорошо продуманных локаций.
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