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BLAST объявил о проведении пяти крупных турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году

Датский турнирный оператор BLAST, известный по серии премьер-турниров по Counter-Strike, анонсировал развитие направления Dota 2.

В этом и следующем году компания планирует провести пять крупных чемпионатов по «Доте». Каждый будет проходить в течение шести дней, другие подробности пока неизвестны.

Расписание турниров BLAST по Dota 2 в 2024 и 2025 годах:

с 24 ноября по 1 декабря 2024 года;

с 4 по 9 февраля 2025 года;

с 6 по 11 мая 2025 года;

с 14 по 19 октября 2025 года;

с 25 по 30 ноября 2025 года.

Представители BLAST отмечают, что информацию о призовом фонде, формате турнира и месте проведения объявят уже летом.

Помимо ивента от BLAST, осенью также должны пройти BetBoom Dacha, DreamLeague S24 и ESB League: Tour 3 по Dota 2.