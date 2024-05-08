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BLAST объявил о проведении пяти крупных турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году

BLAST объявил о проведении пяти крупных турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году
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Датский турнирный оператор BLAST, известный по серии премьер-турниров по Counter-Strike, анонсировал развитие направления Dota 2.

В этом и следующем году компания планирует провести пять крупных чемпионатов по «Доте». Каждый будет проходить в течение шести дней, другие подробности пока неизвестны.

Расписание турниров BLAST по Dota 2 в 2024 и 2025 годах:

  • с 24 ноября по 1 декабря 2024 года;
  • с 4 по 9 февраля 2025 года;
  • с 6 по 11 мая 2025 года;
  • с 14 по 19 октября 2025 года;
  • с 25 по 30 ноября 2025 года.

Представители BLAST отмечают, что информацию о призовом фонде, формате турнира и месте проведения объявят уже летом.

Помимо ивента от BLAST, осенью также должны пройти BetBoom Dacha, DreamLeague S24 и ESB League: Tour 3 по Dota 2.

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