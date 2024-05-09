Российская Virtus.pro вышла в четвертьфинал ESL Pro League, отыгравшись со счёта 2:11

Состав команды Virtus.pro по Counter-Strike 2 преодолел второй раунд плей-офф глобального турнира ESL Pro League Season 19.

Сегодня российская пятёрка одержала волевую победу над The MongolZ из Монголии — после поражения 11:13 на карте Overpass «мишки» уверенно выиграли 13:6 на Mirage. Решающая карта (Anubis) завершилась ярким камбэком — VP уступали со счётом 2:11, но взяли 11 раундов подряд и прошли в четвертьфинал.

Сегодня вечером Virtus.pro сыграет c Complexity Gaming из США. Матч начнётся 9 мая в 17:15 мск — прямую трансляцию можно будет посмотреть на Okko, Twitch и YouTube.

ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 проходит с 23 апреля по 12 мая. Призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.