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Российская Virtus.pro вышла в четвертьфинал ESL Pro League, отыгравшись со счёта 2:11

Российская Virtus.pro вышла в четвертьфинал ESL Pro League, отыгравшись со счёта 2:11
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Состав команды Virtus.pro по Counter-Strike 2 преодолел второй раунд плей-офф глобального турнира ESL Pro League Season 19.

Сегодня российская пятёрка одержала волевую победу над The MongolZ из Монголии — после поражения 11:13 на карте Overpass «мишки» уверенно выиграли 13:6 на Mirage. Решающая карта (Anubis) завершилась ярким камбэком — VP уступали со счётом 2:11, но взяли 11 раундов подряд и прошли в четвертьфинал.

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . Раунд 12-ти
08 мая 2024, среда. 21:05 МСК
The MongolZ
Окончен
1 : 2
Virtus.pro

Сегодня вечером Virtus.pro сыграет c Complexity Gaming из США. Матч начнётся 9 мая в 17:15 мск — прямую трансляцию можно будет посмотреть на Okko, Twitch и YouTube.

ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 проходит с 23 апреля по 12 мая. Призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.

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