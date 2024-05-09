Вышел новый трейлер «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» к скорой премьере фильма

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Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — это приквел «Безумного Макса: Дороги ярости». Премьера ленты состоится уже 24 мая в кинотеатрах по всему миру: ролик в первую очередь посвящён старту продаж билетов в Северной Америке.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В центре сюжета оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости». Дебютный показ ленты «Фуриоса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля.