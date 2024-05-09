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Pixar займётся созданием «Суперсемейки 3» и «В поисках Немо 3» — инсайдер

Pixar займётся созданием «Суперсемейки 3» и «В поисках Немо 3» — инсайдер
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Журналисты издания The DisInsider опубликовали новый материал. Из него стало известно, что студия Pixar может заняться созданием «Суперсемейки 3» и «В поисках Немо 3». Отмечается, что сейчас в планах у коллектива выпускать совершенно новые проекты, параллельно работая над сиквелами уже известных франшиз.

К примеру, на данный момент Pixar трудится над «Историей игрушек 5». Информаторы предполагают, что для озвучки Вуди может вернуться Том Хэнкс. Напомним, вторая часть «Суперсемейки» вышла в 2018 году, а сиквел «В поисках Немо» — в 2016 году.

Точная дата выхода «Истории игрушек 5» пока неизвестна. Многие фанаты не понимают надобности в пятой части. По мнению аудитории, история хорошо закончилась в четвёртой части, а пятая будет лишней.

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