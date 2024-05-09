Новое оружие, броня и плащи — в Helldivers 2 добавили набор «Полярные патриоты»
Скандалы, интриги и расследования вокруг кооперативного шутера Helldivers 2 потихоньку затихли. Поэтому 9 мая разработчики добавили в игру набор «Полярные патриоты» с множеством контента.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Что добавляет набор «Полярные патриоты»
- Новое оружие: винтовка AR-61 «Размягчитель», пистолет-пулемёт SMG-72 «Трамбовщик», энергетическая винтовка PLAS-101 «Очиститель», пистолет P-113 «Вердикт» и зажигательная граната G-13;
- Новая броня Плащи: Кошмар диссидента, Вечная слава и Орден достопочтенного бюллетеня;
- Новые плащи: Кошмар диссидента, Вечная слава и Орден достопочтенного бюллетеня;
- Новый усилитель: «Мотивирующий шок» — бьёт Адского Десантника током и возвращает его в строй, если бойца поразили или замедлили некоторые атаки.
Приобрести набор геймеры могут либо за 1000 супер-кредитов, либо за $ 9,99.
Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.
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