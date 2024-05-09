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Новое оружие, броня и плащи — в Helldivers 2 добавили набор «Полярные патриоты»

Новое оружие, броня и плащи — в Helldivers 2 добавили набор «Полярные патриоты»
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Скандалы, интриги и расследования вокруг кооперативного шутера Helldivers 2 потихоньку затихли. Поэтому 9 мая разработчики добавили в игру набор «Полярные патриоты» с множеством контента.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Что добавляет набор «Полярные патриоты»

  • Новое оружие: винтовка AR-61 «Размягчитель», пистолет-пулемёт SMG-72 «Трамбовщик», энергетическая винтовка PLAS-101 «Очиститель», пистолет P-113 «Вердикт» и зажигательная граната G-13;
  • Новая броня Плащи: Кошмар диссидента, Вечная слава и Орден достопочтенного бюллетеня;
  • Новые плащи: Кошмар диссидента, Вечная слава и Орден достопочтенного бюллетеня;
  • Новый усилитель: «Мотивирующий шок» — бьёт Адского Десантника током и возвращает его в строй, если бойца поразили или замедлили некоторые атаки.

Приобрести набор геймеры могут либо за 1000 супер-кредитов, либо за $ 9,99.

Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.

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