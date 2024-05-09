Фанаты Fallout 76 уничтожили прокачанное убежище главы Xbox Фила Спенсера

На этой неделе в Fallout 76 произошла интересная ситуация. Игрок под ником real1090jake встретил главу Xbox Фила Спенсера на просторах пустошей и предложил ему схлестнуться в честном бою, однако руководитель компании отказался.

Фото: @Sam_Snydes / X (ранее Twitter)

Затем фанаты вычислили убежище, в котором живёт Спенсер, и взорвали его ядерной бомбой. Вообще Фил Спенсер достаточно часто любит проводить своё свободное время за игрой в Fallout 76, поскольку игроки регулярно пересекаются с ним на серверах и делятся совместными скриншотами.

Также на прошлой неделе журналист издания Windows Central Джез Корден сообщил, что после успеха сериала «Фоллаут» Microsoft теперь хочет как можно скорее выпустить пятую часть серии. Вероятно, проект увидит свет не раньше 2030 года.