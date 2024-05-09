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Авторы Genshin Impact улучшат графику в игре и повысят её системные требования

Авторы Genshin Impact улучшат графику в игре и повысят её системные требования
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Авторы Genshin Impact объявили в своём официальном блоге, что собираются улучшить графику в игре и повысить её системные требования. Однако для корректной работы тайтла на некоторых платформах разработчикам придётся специально ухудшить качество картинки.

Все озвученные изменения вступят в силу после выхода обновления 5.0.

В версии 5.0 Genshin Impact будет усовершенствована визуальная составляющая и функционал игры. Данное усовершенствование будет означать более высокие требования к производительности.

Графическую составляющую создатели Genshin Impact ухудшат на PS4, PS4 Pro, смартфонах Apple с чипами A12 или ниже, смартфонах на базе Android с чипами Snapdragon 865, Dimensity 1200 (8050), Kirin 9000SL, Samsung Exynos 1080 и ниже.

Какие именно изменения в графике произойдут, пока не раскрывается. Ожидается, что обновление 5.0 выйдет в конце августа.

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