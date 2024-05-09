Вышел новый тизер-трейлер Delta Force: Hawk Ops — перезапуска культовой серии шутеров

Компания TiMi Studio Group опубликовала свежий тизер-трейлер Delta Force: Hawk Ops — перезапуска культовой серии шутеров. В ролике показали, как игрок неспешно исследует опустевшие улицы какого-то ближневосточного города.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат TiMi Studio Group.

В Delta Force: Hawk Ops появится мультиплеерный режим с большими картами, военной техникой и поддержкой 32 игроков в матче. Помимо этого, шутер предложит сюжетную кампанию, которая основана на фильме Ридли Скотта «Чёрный ястреб» с Джошем Хартнеттом и Юэном Макгрегором в главных ролях.

Релиз Delta Force: Hawk Ops состоится на ПК (через Steam и EGS), мобильных устройствах, консолях PlayStation и Xbox. Точная дата выхода пока не раскрывается.