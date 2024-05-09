Питер Джексон работает над новым «Властелином колец» — премьера фильма в 2026 году

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав официально объявил, что в разработке находится новый фильм по «Властелину колец». Продюсером картины выступит Питер Джексон — режиссёр оригинальной трилогии. Премьера ленты запланирована на 2026 год, однако точная дата пока неизвестна.

Отмечается, что новый фильм находится на ранней стадии работы над сценарием. В центре сюжета картины будет фигурировать ранее не рассказанная история из мира «Властелина колец». Никакие подробности авторы ещё не раскрывают.

Также продюсерами выступят Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — они работали над сценариями фильмов из оригинальной трилогии «Властелина колец». Отдельно подчёркивается, что Джексон будет вовлечён во все стадии работы над лентой.

Всего Warner Bros. запланировала выпустить несколько новых фильмов по «Властелину колец». Детали других частей пока тоже неизвестны.