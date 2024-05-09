FANAT ROCKA о камбэке Virtus.pro на ESL Pro League: «медведи» могут доехать до полуфинала

Комментатор русскоязычной студии ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 Василий FANAT ROCKA Трусов специально для «Чемпионата» подвёл промежуточные итоги турнира на Мальте.

Кастер Okko Кибер признал, что вчерашние матчи не удивили его неожиданными результатами, но обратил внимание на яркий камбэк российской Virtus.pro в решающем сете.

Схватка подарила нам незабываемые эмоции. Заметно, что после группового этапа VP хорошенько потренировались и приблизились к фирменному стилю медленных и душных противников с сильнейшей тактикой. Достойный камбек против MongolZ на третьей карте надолго запомнится болельщикам VP.

По мнению FANAT ROCKA, теперь «мишки» выглядят фаворитами сегодняшнего матча 1/4 финала.

Complexity, победившие NAVI в групповом этапе, думаю, вряд ли повторят успех против «медведей». Virtus.pro на моральном подъёме и кураже после вчерашней карты Ancient могут доехать и до финала.

В свою очередь, для G2 в матче с MOUZ всё будет зависеть от их собственной формы.

MOUZ будут играть как обычно, и всё зависит от G2, ведь самый главный их враг – не противники, а они сами. В групповом этапе Niko показывал нам, что тот самый Ковач вернулся – но и тот Niko, который играет в минус, никуда не уходил.

Напомним, вчера, 8 мая, Virtus.pro смогла отыграться со счёта 2:11 на решающей карте, взяв 11 раундов подряд. Сегодня российская команда сыграет против coL — матч покажет Okko Кибер бесплатно в прямом эфире. Это же касается и остальных игр ESL Pro League S19 по CS 2.